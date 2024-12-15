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體育
2024年12月15日星期日
港足絕殺中華台北 闖東亞外決賽 徐宏傑頭槌奠勝贏2：1 周二鬥關島爭入圍
啟德青年場首辦正賽 派票方式屢改捱批
關島破澳門出線 取5年來國際賽首勝
何詩蓓領港隊破混合4×50自港績 短池世界賽煞科衝強項200自 冀連續3屆奪金凱旋
張家朗與小將交流 稱膺年終世一圓滿總結
SUN周日體育直播賽程
艾摩廉誓領紅魔揚威曼市打吡 趁藍月頹勢未止 盼重圓歐聯率士砵亭大勝好夢
大勇車路士迎賓爭七連捷 馬利斯卡讚彭馬世界級
體壇快訊：港女網賽膺最佳國際賽
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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