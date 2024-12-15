何詩蓓領港隊破混合4×50自港績 短池世界賽煞科衝強項200自 冀連續3屆奪金凱旋

何詩蓓日前於女子100米自由泳得「梗頸四」，未能連續3屆在此項目摘牌。她昨晨伙拍何甄陶、古逸豪及李芯瑤轉戰男女子混合4×50米自由泳接力決賽，最終合力游出1分30.40秒，雖然僅列第7位，但時間仍足以改寫港績，較舊紀錄快0.03秒。而此項目金牌得主則是游出1分28.50秒的意大利隊，銀、銅牌分別是加拿大及波蘭隊。

短池世界賽今煞科，何詩蓓將在香港時間下午4時31分出戰女子200米自由泳初賽，若晉級將於明晨1時26分的決賽，力爭連續3屆封后。值得一提的是，Siobhan在前屆決賽以1分50.31秒打破此項目世界紀錄並保持至今。

禾殊單日破兩項世績

另外，21歲美國隊星將禾殊昨晨兩破世績，她先於女子100米蝶泳準決賽游出52.87秒首名晉級決賽，再於女子100米混合泳以55.11秒封后。至於盧克賀臣、卡臣科士打、卡沙斯及基蘭史密夫組成的美國隊，則在男子4×200米自由泳以6分40.51秒的新短池世績取得三連霸。