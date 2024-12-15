啟德青年場首辦正賽 派票方式屢改捱批

足總就安排致歉 澳關戰534人入場

門票原定賽前兩小時於球場正門免費派發予公眾，派完即止，然而足總前日在社交網宣布改為網上填表格登記換領，但僅得400個名額且約1小時已滿額，最終賽前再臨時安排派手帶，讓沒事前登記的到場球迷入場。結果可容納約5000名觀眾的啟德青年運動場，首場賽事僅得534人入場。

足總發聲明交代入場安排，稱預計約1000名市民入場，由於需處理人流，與持分者商議後決定400張門票經賽前網上登記換領，其餘分派予地區組織、學校及參賽隊伍等。澳門足總表示協商後最終有數十門票予持澳門身分證的球迷於球場入口取票。

專程來港看比賽的澳門球迷陳先生，認同票務安排有待改善，「臨時公布網上登記令身邊好多朋友都措手不及，而且得400個額仲好快滿額，罵聲不斷，有澳門朋友因而放棄過來，否則應會仲多人。見場內情况，都唔知點解名額定咁少，都做唔到演練。就算澳門足總中午宣布有少少門票，唔少澳門球迷都趕唔切來」。