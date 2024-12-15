港足絕殺中華台北 闖東亞外決賽 徐宏傑頭槌奠勝贏2：1 周二鬥關島爭入圍

5637球迷坐滿旺角場掛紅旗

港足3代主帥同場

香港足總在開賽後不久宣布正價票已售罄，隨即在看台掛起寫上「爆棚」的紅旗。除了韋特倒戈，今年5月底離任並轉教雲南玉昆的港足前帥安達臣及前助教盧斯爾此戰亦成座上客，連同現任主帥韋斯活，出現港足新舊3任主帥同場。

港足此戰背負非勝不可的壓力，開賽後保持耐性組織，戰至19分鐘成功把握機會先拔頭籌，黃威與艾華頓小組配合後，前者底線橫傳予祖連奴，後者再傳中予門前無人看管的安永佳射入。然而港足僅維持領先10分鐘，就被客軍前鋒游耀興接應傳送後力壓兩名港足後衛快腳扳平。港足完半場前4分鐘更有祖連奴疑拉傷退下火線，由艾華入替，半場踢成1：1。

港足下半場63分鐘再有黃金機會，艾華右路傳中，安永佳頭槌中柱彈出。10分鐘後同由艾華傳中製造威脅，但艾華頓門前撞射竟高出。戰至86分鐘，港足再度領先，乘中華台北隊長陳柏良在禁區內倒地需抬擔架離場，港足在對手暫時少踢一人下開出角球，後衛徐宏傑迎頂入網，終憑這入球險勝2：1，兩戰全勝得6分成為B組首名，晉身下周二晚上8時在香港大球場的決賽，將與同日擊敗澳門隊的關島隊，力爭連續3屆打入決賽周。

港足主教練韋斯活賽後表示此戰雖贏得驚險，但對球員付出予以認同，「雖然奠勝球來得較遲，但我還是相信我們值得取勝。我們錯過不少入球機會，能獲得最後勝利使全隊興奮不已和如釋重負」。他另透露此戰傷出的祖連奴拉傷大腿，料最少休戰兩周，將無緣決賽。功臣徐宏傑是役攻入首個國際賽入球，稱對此感到榮幸，「角球入波都是自己強項，之前在港超都入好多頭槌。今（昨）仗戰况很膠着，對手給我們很大壓力，我們表現又不是超級好，最後奠勝都好開心」。

韋特倒戈大方祝賀 讚港足有第12人

加利韋特則大方恭賀港足贏波，認為球迷化身「第12人」讓港足獲得明顯優勢。然而他認為麾下是表現較出色一隊，並對最後失球有微言，「不知道為何我們的隊長（陳柏良）無故被要求離場，結果我們10人應戰失球。相信所有人都會認同我們是較出色的一隊，但這是學習的過程，只要繼續下去便有很光明的未來」。