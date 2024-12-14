年終賽不敵國家隊 分組賽止步 鄧謝配合作8年暫謝幕

鄧謝配前日在次輪局數1：2反負國家隊組合的鄭思維／黃雅瓊，昨必須取勝才能保持晉級希望。鄧俊文／謝影雪首局曾以7：2領先，但之後被蔣振邦／魏雅欣反超10：8，終以16：21先失一局。鄧謝配次局頂住壓力下險勝21：19扳平局數，但決勝局戰至中段已落後6：14下，終以15：21再失一局，局數負1：2。鄧俊文與謝影雪經過3場分組賽1勝2負僅得第3名，無緣出線；蔣振邦／魏雅欣3戰全勝奪小組首名。

謝影雪短休 鄧俊文料改拍吳芷柔

現世界排名第6的鄧謝配早已透露今年比賽後將暫時拆伙，告別8年合作。近年受傷患困擾的謝影雪日前透露在年終賽後將會短暫休息；據報鄧俊文則將改伙拍吳芷柔組成全新混雙組合，出戰下月展開的馬來西亞公開賽。鄧謝配自2016年合作，8年來為香港羽壇屢創佳績，包括兩戰奧運在2021東京奧運取得第4名、2018年雅加達亞運摘銀牌，以及2018及2021年世界賽銅牌等，並四度當選香港傑出運動員選舉「最佳運動組合」。

安洗瑩韓悅攜手噴走山口茜

單打方面，韓國「一姐」安洗瑩在女單B組與東道主球手韓悅攜手晉級，同組的日籍名將山口茜因得失局不及而出局；年終賽後將掛拍的日籍名將大堀彩在A組3戰全勝，與國手王祉怡齊晉4強。而男單「世一」國手石宇奇雖在B組末輪直落兩局負日籍球手奈良岡功大，仍與印尼隊名將祖拿坦基士堤齊晉級；A組因馬來西亞籍名將李梓嘉因傷退賽，不計其對賽下令中華台北的周天成與丹麥的安東臣攜手出線，國手李詩灃遭淘汰。