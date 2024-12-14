報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2024年12月14日星期六
港足生死戰迎中華台北 許勝不許和 前帥加利韋特首倒戈 偕同鄉韋斯活鬥智鬥力
郭嘉諾返港首擊 澳門誓取關島
曼聯反挫柏辛域陀尼亞 奧拿拿誤傳犯錯 海倫入替起孖救世
抵禦哈薩克零下嚴寒 車路士歐協聯鎖定出線
利物浦近况走樣 迎富咸存暗湧
足壇快遞：英格蘭世盃外抽好籤
SAT周六體育直播賽程
年終賽不敵國家隊 分組賽止步 鄧謝配合作8年暫謝幕
覃海洋唐錢婷掄元 國家隊短池賽摘雙金
體壇快訊：港壁男女世團賽爭第5
SAT周六體育直播賽程
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
港足生死戰迎中華台北 許勝不許和 前帥加利韋特首倒戈 偕同鄉韋斯活鬥智鬥力
郭嘉諾返港首擊 澳門誓取關島
曼聯反挫柏辛域陀尼亞 奧拿拿誤傳犯錯 海倫入替起孖救世
抵禦哈薩克零下嚴寒 車路士歐協聯鎖定出線
利物浦近况走樣 迎富咸存暗湧
足壇快遞：英格蘭世盃外抽好籤
SAT周六體育直播賽程
年終賽不敵國家隊 分組賽止步 鄧謝配合作8年暫謝幕
覃海洋唐錢婷掄元 國家隊短池賽摘雙金
體壇快訊：港壁男女世團賽爭第5
港足生死戰迎中華台北 許勝不許和 前帥加利韋特首倒戈 偕同鄉韋斯活鬥智鬥力
郭嘉諾返港首擊 澳門誓取關島
曼聯反挫柏辛域陀尼亞 奧拿拿誤傳犯錯 海倫入替起孖救世
抵禦哈薩克零下嚴寒 車路士歐協聯鎖定出線
利物浦近况走樣 迎富咸存暗湧
足壇快遞：英格蘭世盃外抽好籤
年終賽不敵國家隊 分組賽止步 鄧謝配合作8年暫謝幕
覃海洋唐錢婷掄元 國家隊短池賽摘雙金
體壇快訊：港壁男女世團賽爭第5
prev
next