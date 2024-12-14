利物浦近况走樣 迎富咸存暗湧

利物浦上輪英超因風暴關係，取消了作客愛華頓的默西賽德郡打吡戰，據報該仗將改期至明年2月11日上演。「紅軍」以14戰35分帶頭，以4分領先多踢1場及周一凌晨才比賽的次席球隊車路士，奪標形勢上仍佔優，惟上場聯賽作客紐卡素曾兩度落後，結果今季首次單場失3球下打和3：3。

利物浦其後在周中歐聯作客基羅納更在中場阿歷斯麥亞里士打停賽下陷於被動，雖終憑一球12碼險勝，保住榜首席位兼成首支出線16強的球隊，但主帥史諾仍不滿表現，禍不單行是麥亞里士打今晚迎戰富咸又需停賽，似將延續紅軍中場失據的夢魘。富咸今季英超表現頗穩定，包括上場被阿仙奴逼和在內近7仗僅落敗1次，且今季7次作客只有1場「食白果」，但今仗有中場卡亞尼及中堅奇雲巴斯均要停賽。

至於落後利物浦6分排第3的阿仙奴，將於今晚早場碰護級球隊愛華頓，勢續由布卡約沙卡掛帥，這名大勇翼鋒連同歐聯近6仗獨取5球和交出5個助攻，惟「拖肥」上輪不用對利物浦，球員休息時間多達10天，成為爭取繼2021年4月後，再從「兵工廠」主場搶得分數的優勢。