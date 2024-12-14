曼聯反挫柏辛域陀尼亞 奧拿拿誤傳犯錯 海倫入替起孖救世

「紅魔」近况英超兩連敗，昨仗作客捷克起用拉舒福特聯同約舒亞舒克斯正選，但整隊表現未見起色，上半場互交白卷。換邊後僅3分鐘，門將奧拿拿開球時「自殺式」短傳被對手截得皮球，造就射手馬迪維達射入空門。落後的曼聯先後換入海倫、安東尼馬菲奧斯及美臣蒙特傾力反撲，結果在62分鐘，由安東尼右路策動攻勢，阿密特迪亞路射門被擋後，令海倫門前補中扳平。這名21歲丹麥國腳於87分鐘，接應般奴費南迪斯罰球傳送再力壓對手轉身快射入網，協助紅魔反勝2：1，賽後6戰12分升上第7。

賽後現小風波 艾摩廉正面看待

熱刺僅和格流5場不勝

曼聯補時階段兩次人多打人少的反擊都未能轉化成入球，海倫與迪亞路完場後更因而互相指摘。不過主帥魯賓艾摩廉認為，球隊有這些「激情」是好事，「就像一家人爭吵，這是十分正常和非常好的迹象，當你不在乎的時候，才什麼都不會做」。

同日熱刺只能藉中場古路施夫斯基在75分鐘破門，作客1：1逼和格拉斯哥流浪，賽後兩軍同得11分排第9和8位，熱刺各賽事已連續5場不勝；另拉素憑37歲鋒將柏度洛迪古斯傳射居功，作客3：1挫阿積士後得16分，反壓日前勝費倫巴治後同分的畢爾包重登榜首，鄰會羅馬則主場3：0挫布拉加後得9分，並為「出山」執教的雲尼亞里繼意甲後送上兩連捷。