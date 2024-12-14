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體育

郭嘉諾返港首擊 澳門誓取關島

【明報專訊】東亞盃外圍賽今午2時上演A組唯一一仗，由中國澳門隊於啟德青年運動場對關島隊爭出線。香港教練郭嘉諾上月接掌澳門隊後首次領軍在港作賽，表明入決賽是最低目標。

「做代表隊主教練是夢想」

曾教多支港超球隊的44歲教練郭嘉諾，上月初落實接掌澳門隊，他透露獲澳門足總招手後很快答允，「做代表隊主教練是我的夢想，會好好珍惜今次機會」。郭嘉諾曾帶領港足U23出戰2018年雅加達亞運及兩度贏得省港盃，他透露已在澳門租樓自住，將來或有不少時間要與家人分隔港澳兩地，「為了方便工作，要恆常看澳門梯隊訓練和球會比賽，我想做這份工作一段時間，協助澳門足球發展」。

啟德副場舉行 免費門票換領完畢

在朝鮮隊賽前退賽，A組只餘澳門與關島一場分勝負，若打和將直接互射12碼分勝負。郭嘉諾承認備戰時間不足，上任一個月帶隊參加兩場粵澳盃1和1負，以及跟中超深圳新鵬城、兩隊港超冠忠南區和九龍城友賽磨合，「畢竟澳門是半職業足球，有三分一球員因工作或讀大學關係，今（昨）晚才來港歸隊就要比賽。關島今年未踢過國際賽，但陣容有不少踢美國大學聯賽球員，體能有優勢」。澳門陣中後衛吳鏵昇在港生活多年，現效力港甲球會永義地產；而今仗於新落成的啟德青年運動場舉行，足總昨午在社交網專頁提供表格供登記免費換領門票，約1小時已滿額。

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