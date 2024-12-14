港足生死戰迎中華台北 許勝不許和 前帥加利韋特首倒戈 偕同鄉韋斯活鬥智鬥力

【明報專訊】中國香港足球代表隊今晚8時在旺角大球場出戰東亞盃外圍賽，於B組第2場迎戰中華台北隊，在同分得失球差落後下今仗非勝不可，才有望成為首名晉身下周二決賽。曾長年在台灣生活的後衛周緣德，以及曾在今仗倒戈的前帥加利韋特麾下的中場黃威均稱只要發揮水準，全取3分不成問題。
中國香港vs.中華台北 旺角大球場 晚上20：00開賽（港台電視32台直播）
港足首仗3：0輕取蒙古隊，中華台北在周三淨勝蒙古4球後，在B組以多一個入球優勢反壓港足暫列榜首，港足今仗必須取勝才能夠晉身下周二晚上8時在香港大球場的決賽。香港足總昨傍晚宣布賽事特惠票已售罄，200元正價票不設現場售票，只限Ticketflap網站發售。
港腳周緣德居台逾10年
稱對陣成長地別具意義
曾於2018年底短暫執教港足3個月的50歲前帥加利韋特將首次倒戈，他與港足主帥韋斯活兩名英籍教頭對決既成焦點。韋斯活賽前透露對這名同鄉印象，是他執教印度超聯球會班加羅爾時，有次知道時任關島主帥韋特有入場視察隊中印度國腳，以備戰國際賽。
兩隊上次交手為2019年6月友賽，時任港足主帥麥柏倫首次領軍在旺角場卻以0：2首負中華台北隊，當時韋特仍未接手。港足後衛周緣德6歲移居台灣生活逾10年，這場生死戰為他塗上多一層意義，「我在台灣成長，但在香港出生並選擇代表港足，因此這仗非常特別。當初東亞外選址台灣，我很期待重遊舊地，最終在港舉辦就更高興。教練團制定了部署，只要我們發揮水準，相信便可達成目標」。他曾為皇家蔚藍及台程獅征戰當地聯賽，對安以恩及班奇等敵軍入籍兵相當熟悉，又稱在台灣展開足球生涯，使其早在16歲已踏足成年賽場，「能夠與成年球員交手使我快速成長，因此很珍惜這段經歷。若然在香港，未必能如此年輕踢上頂端」。
黃威笑言不可能達百場大關
談兩任主帥「都鍾意講笑」
上仗對蒙古射入一球的黃威已為港足上陣51次，現役球員中僅次於剛達成100場里程的門將葉鴻輝，是陣中僅有兩名球員曾參與6年前在台北舉行的上屆東亞盃外圍賽。這名32歲中場笑言不太可能達成百場大關，「現在希望踢好每場代表隊比賽，當我退出港隊時，會有人記得我為過港隊付出過就可以。今場相信只要發揮出實力是可以贏波，所以無乜壓力」。當年在韋特麾下出線東亞外，雖只合作3個月，黃威仍記得這前帥踢法相對簡單直接，「他和韋斯活有樣相似，就是好鍾意講笑，令到球隊氣氛唔錯」。