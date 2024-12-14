港足生死戰迎中華台北 許勝不許和 前帥加利韋特首倒戈 偕同鄉韋斯活鬥智鬥力

中國香港vs.中華台北 旺角大球場 晚上20：00開賽（港台電視32台直播）

港足首仗3：0輕取蒙古隊，中華台北在周三淨勝蒙古4球後，在B組以多一個入球優勢反壓港足暫列榜首，港足今仗必須取勝才能夠晉身下周二晚上8時在香港大球場的決賽。香港足總昨傍晚宣布賽事特惠票已售罄，200元正價票不設現場售票，只限Ticketflap網站發售。

港腳周緣德居台逾10年

稱對陣成長地別具意義

曾於2018年底短暫執教港足3個月的50歲前帥加利韋特將首次倒戈，他與港足主帥韋斯活兩名英籍教頭對決既成焦點。韋斯活賽前透露對這名同鄉印象，是他執教印度超聯球會班加羅爾時，有次知道時任關島主帥韋特有入場視察隊中印度國腳，以備戰國際賽。

兩隊上次交手為2019年6月友賽，時任港足主帥麥柏倫首次領軍在旺角場卻以0：2首負中華台北隊，當時韋特仍未接手。港足後衛周緣德6歲移居台灣生活逾10年，這場生死戰為他塗上多一層意義，「我在台灣成長，但在香港出生並選擇代表港足，因此這仗非常特別。當初東亞外選址台灣，我很期待重遊舊地，最終在港舉辦就更高興。教練團制定了部署，只要我們發揮水準，相信便可達成目標」。他曾為皇家蔚藍及台程獅征戰當地聯賽，對安以恩及班奇等敵軍入籍兵相當熟悉，又稱在台灣展開足球生涯，使其早在16歲已踏足成年賽場，「能夠與成年球員交手使我快速成長，因此很珍惜這段經歷。若然在香港，未必能如此年輕踢上頂端」。

黃威笑言不可能達百場大關

談兩任主帥「都鍾意講笑」

上仗對蒙古射入一球的黃威已為港足上陣51次，現役球員中僅次於剛達成100場里程的門將葉鴻輝，是陣中僅有兩名球員曾參與6年前在台北舉行的上屆東亞盃外圍賽。這名32歲中場笑言不太可能達成百場大關，「現在希望踢好每場代表隊比賽，當我退出港隊時，會有人記得我為過港隊付出過就可以。今場相信只要發揮出實力是可以贏波，所以無乜壓力」。當年在韋特麾下出線東亞外，雖只合作3個月，黃威仍記得這前帥踢法相對簡單直接，「他和韋斯活有樣相似，就是好鍾意講笑，令到球隊氣氛唔錯」。