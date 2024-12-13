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2024年12月13日星期五
曼城敗走祖雲近10戰1勝 歐聯出線警號響 下輪生死戰訪PSG
巴塞捕蜂升次席 破敵軍逾3年歐戰主場金身
何詩蓓100自梗頸四 短池世界賽首擊失利 200自再爭金
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七欖再辦銀劍賽 港男隊主場爭衛冕
體壇快訊：南華挫滿貫甲一兩連勝
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港壁世團賽8強止步 男女隊分負英格蘭比利時 今轉戰名次賽
鄧謝配年終賽反負雅思組合 今爭出線
勇士NBA盃8強失火 卡爾轟裁判荒謬
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【明報專訊】（請看附圖）
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