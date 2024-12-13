何詩蓓100自梗頸四 短池世界賽首擊失利 200自再爭金

過去兩屆短池世界賽獨取3金1銀1銅的何詩蓓，今屆率先出戰強項之一的女子100米自由泳，她日前在初賽以次名出線後，再於昨晨的準決賽游出51.83秒排第5名過關，而21歲美國隊星將禾殊則以破大會紀錄的50.49秒首名晉級。

禾殊刷新大會紀錄封后

來到今晨的決賽，於第2線道的巴黎奧運兩銅得主何詩蓓，戰畢半程位居第4的她，最終未能再進一步，最終游出51.41秒以第4名完成，與獎牌擦身而過，無緣連續3屆於此項目奪牌。而禾殊則以50.31秒率先掂池，再度刷新大會紀錄下奪金，銀、銅牌得主分別是法國隊的嘉絲達迪露及另一美國隊好手姬迪道格拉斯。戰畢首擊後，何詩蓓將在後日轉戰200米自由泳，力爭三連霸。

其餘港將方面，今夏曾戰巴黎奧運的18歲新星張心悅昨於女子50米背泳以28.23秒位列第32名止步；17歲的楊凱晴則在女子200米蝶泳以2分08.77秒完成，排第13位無緣晉級。

諾爾邦迪年內4破世績

另外，23歲瑞士隊「男飛魚」諾爾邦迪昨晨於男子50米蝶泳決賽游出21.32秒封王，並刷新他日前在準決賽才締造的短池世界紀錄，亦是他年內第4次打破世績。至於22歲美國隊星將妮根史密夫在女子100米背泳決賽以破大會紀錄的54.55摘金；18歲俄將列芬錫夫則在男子100米背泳以破世青紀錄的48.76秒封王。