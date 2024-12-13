巴塞捕蜂升次席 破敵軍逾3年歐戰主場金身

昨仗兩軍各有4員傷兵避戰，其中多蒙特因多名中堅倦勤下須由中場安利簡恩後移伙拍尼高舒洛達碧克鎮守中路。巴塞隆拿戰至53分鐘由翼鋒拉芬夏比洛尼憑一次反擊打破悶局。及後雙方入球梅花間竹，「蜜蜂兵團」於60分鐘藉巴塞中堅古巴斯在自家禁區犯規，由前鋒古拉斯操刀射入12碼後，巴塞由71分鐘才後備入替的鋒將費倫托利斯在4分鐘後建功再度領先。即使古拉斯在78分鐘再度破門「起孖」為多蒙特扳平，但巴塞最終靠費倫托利斯在85分鐘梅開二度的奠勝球，作客以3：2取勝，賽後6戰得15分升上次席，「蜂兵」則6戰12分排第9。

賽後贏波功臣托利斯笑言：「這是我們團結的結果，也報答了遠道而來的球迷。」而巴塞主帥費歷克亦表明球隊目標是以前8名直接出線16強，在尚餘兩輪下並沒放鬆的空間。反觀多蒙特是役唯一常規中堅舒洛達碧克完場後疑有傷，主教練紐尼沙軒承認擔心其傷勢，並慨嘆麾下連同國際賽征戰頻繁，「我也很希望他們可以放個假」。

基沙文起孖 領馬體會踢施洛雲出局

至於另一西甲球隊馬德里體育會昨靠鋒將祖利安艾華利斯先開紀錄，加上基沙文其後梅開二度，個人各賽事近5仗獨取7個入球，領銜在主場以3：1擊敗施洛雲，6戰得12分暫列第11位，也令這支施洛伐克球隊6戰全敗出局。