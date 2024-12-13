曼城敗走祖雲近10戰1勝 歐聯出線警號響 下輪生死戰訪PSG

曼城作客敗走都靈後，歐聯6戰勝和負各兩場得8分位列第22名，要躋身附加賽乍現危機。下輪歐聯賽事作客同樣在歐戰失威，目前只得7分排第25名的法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），勢成決定雙方能否出線的關鍵一戰。「藍月」領隊哥迪奧拿就為麾下辯護，直言球隊上下「今（昨）仗大家表現實在出色，只是去到對方禁區的最後一腳欠銳利」，又表明「3場歐聯作客賽事都十分難踢，但我有信心可撥亂反正」。

根度簡嘆球員乏信心 踢不出風格

儘管哥帥失利後仍樂觀，惟中場根度簡的賽後發言，就道出了球隊目前進退失據的惡性循環，「每次對手進攻都令我們感到失球在即。我們在爭奪球權時處於下風，到搶回皮球又將簡單事情複雜化。我們本身擅於控球在腳組織攻勢，現在大家卻往往輕易傳失皮球，然後又要立即向後跑五、六十米回防。這根本不是我們擅長的比賽風格，大家也開始有點失去信心」。

阿仙奴升季席 阿迪達讚沙卡無與倫比

事實上，藍月在過去10戰錄得的敗仗數目（7場），已等同過去兩季加上今季初段合計105場賽事的敗仗總和。另曼城由11月至今的9場賽事失掉足足21球，場均失2.33球為同期歐洲五大聯賽中防守最差一隊，加上此仗曾錯失單刀機會的當家射手艾寧夏蘭特呈高開低走之勢，至今他已在歐聯錯失8次明顯入球機會，為「大嘥鬼」之最。下仗聯賽對同城宿敵曼聯前，哥帥的最急切任務當屬重整防線提振軍心。

另外，早前與曼城同陷低潮的阿仙奴，則在上月國際賽期後重返正軌。昨仗歐聯主場對摩納哥一役，「兵工廠」就憑翼鋒布卡約沙卡梅開二度，加上前鋒夏維斯比賽末段錦上添花，最終3：0輕取對手，各賽事近6場錄得5勝1和不敗佳績。阿仙奴賽後歐聯6戰得13分升上季席，甚有機會鎖定分組賽前8名，取得直接出線16強資格。主帥阿迪達賽後大讚功臣之一的沙卡表現無與倫比，「他很年輕而且謙卑，但表現非常成熟，常在比賽展現才華」。