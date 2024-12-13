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體育

港壁世團賽8強止步 男女隊分負英格蘭比利時 今轉戰名次賽

【明報專訊】世界壁球團體錦標賽昨於香港足球會續演，女子港隊在8強先贏一場下，卻以總場數1：2反負予比利時隊；男子隊則以總場數0：2不敵上屆亞軍的英格蘭隊，今同樣轉戰第5至8名的名次賽。

湯芷穎響頭炮無果「團隊精神更重要」

女子港隊昨在8強迎戰有個人世界排名前10「姊妹花」內爾及姬莉妮壓陣的比利時隊，打頭陣的湯芷穎先在首場以直落3局輕取卡拉比，為港隊領先總場數1：0。何子樂在次場與世界排名第9的內爾激戰下以直落3局落敗。其後陳善鈺在決勝一場同以直落3局不敵世界排名第5的姬莉妮，港隊終以總場數1：2反負比利時隊，跌入今午5時半上演第5至8的名次賽，對手將是在8強以總場數0：2不敵埃及隊的法國隊。

是役未上陣的李嘉兒賽後讚揚3名隊友均有不錯表現，「何子樂及陳善鈺的對手均是世界前10球手，她們已在場中嘗試不同方法拆解」。曾為隊伍先拔頭籌的湯芷穎稱縱這次遭遇敗仗，但認為更重要的是能發揮團隊精神和不放棄態度。何子樂及陳善鈺亦異口同聲地表示已盡其所能比賽。

男子組方面，港隊惡鬥上屆亞軍兼有世界排名前20「兩兄弟」穆罕默德蘇奧巴治及馬雲蘇奧巴治在陣的英格蘭隊。首場出賽的黃祉謙雖以11：6先取首局，但其後被馬歷克連贏3局11：7、11：6、11：3，之後劉子均在次場再以直落3局不敵世界排名第9的穆罕默德蘇奧巴治，男子港隊終以總場數0：2敗給英格蘭隊，同樣轉戰今晚7時半第5至8的名次賽，對手將是以1：2負瑞士隊的哥倫比亞隊。

黃祉謙滿意發揮 球迷前沒怯場

由於昨仗港隊連續兩場落敗致未能派出梁子軒參戰，劉子均賽後感可惜道：「因大家這幾天都打得很好，難得來到這個舞台，如果我打得好的話，就可以讓我隊友再發揮。」黃祉謙則對於其發揮感滿意，「甚少在很多主場球迷面前出戰，但自己都沒有怯場」。而沒有上場的鄧銘漮亦表明隊友們已將「百寶袋」內所有技術運用出來，與對方鬥到最後一口氣。

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