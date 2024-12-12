啟德主場館終展人前 首開放傳媒進入 明年1月首辦超大型項目

南看台設玻璃幕牆遠眺維港

啟德體育園前日向傳媒發放圖片，首次展示主場館內部設計。昨日活動僅開放南看台範圍，當中南看台設巨型玻璃幕牆，讓觀眾眺望維港景色；場館內設冷氣系統，天幕可以開合；在天幕關閉時陽光可透過玻璃幕牆照射入館內。座椅則由灰、紅、橙及紫色組成，其中南看台的灰色座椅可拼砌成「啟德」字樣。

園方表示主場館草坪系統設計靈活，並即將完成鋪設，方便更替舉辦體育賽事及大型音樂會、音樂節和文化節目之用。現場所見，場內現已鋪置一層人造草皮，並放置大批膠板，料日後鋪在人造草皮上，再在頂層放置真草草皮。場內另已配備足球賽事用的球員後備席，以及安裝在草皮四邊的LED廣告牌。

主辦方在啟動禮後舉行名為「香港：雲集世界頂尖體壇名將與文體旅盛事之都」的專題討論環節，出席嘉賓之一的啟德體育園策略發展總監兼香港體育學院董事局主席鄧竟成表示，啟德體育園是香港有史以來最大體育基建設施，對支撐政府推動體育「五化」策略（全民化、精英化、盛事化、產業化、專業化）至關重要。

霍啟剛盼體育園當龍頭 申辦更大賽事

身兼港協暨奧委會副會長的立法會議員霍啟剛則表示，過去多次率領香港運動員出外參賽，體會主場之利的重要，相信啟德體育園啟用後，各體育總會更有條件申辦國際或亞洲大型賽事。他又希望體育園在大灣區擔當龍頭角色，與區內其他城市聯手走出國際，競投大型活動主辦權，「廣東省也有不少優秀場館，不要視大家為競爭對手，很多活動香港未必『食得晒』，可以區域性發展，而香港可作為橋樑和領導」。

至於昨出席啟動禮的演出業協會主席許冰心則期望，體育園為業界帶來更多機會，並帶動餐飲、零售、運輸及酒店等行業，為香港經濟注入增長動力。