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體育

何詩蓓短池世界賽100自輕鬆晉級

【明報專訊】世界短池游泳錦標賽昨於匈牙利布達佩斯續演，今屆首亮相的27歲港隊「女飛魚」何詩蓓在女子100米自由泳初賽第6組游出最快的52.12秒，以總成績次名晉級準決賽。另外，賽事昨誕生5項世界紀錄，而港隊亦在4×50米混合接力初賽打破港績。

麥堅杜殊400自破世績封后

何詩蓓在過去兩屆短池世界賽女子100米自由泳取得1金1銀佳績，今屆她再戰這項強項之一途程，昨午先於初賽輕裝上陣，在第6組以52.12秒居首，總成績則僅次於美國隊星將禾殊的51.64秒躋身準決賽。

另賽事昨晨誕生多項短池世界紀錄，18歲加拿大隊新星麥堅杜殊於女子400自游出3分50.25秒封后。至於美國隊的姬迪道格拉斯於女子200米個人混合泳以2分01.63秒奪冠後，再伙隊友在女子4×100米自由泳再破世績奪金。

其餘港將方面，去年世青賽奪男子200米蛙泳金牌的麥世霆在男子100蛙初賽游出58.59秒，僅以總成績第30完成未能晉級。至於女將文薈喬在100蛙初賽游出1分06.61秒，雖位列32未能過關，但仍打破自己保持的港青紀錄；她及後伙何甄陶、關鵬及譚凱琳於4×50米混合接力初賽則以1分41.50秒刷新港績，總成績第22止步。

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