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體育

港壁闖世團賽8強 分途反勝美蘇

【明報專訊】世界壁球團體錦標賽昨於香港足球會展開16強階段，在小組賽以首名出線的香港女隊延續強勢，以總場數2：1反克蘇格蘭隊，今與比利時隊爭入4強。至於香港男隊同日亦以場數2：1反勝美國隊，今於8強大戰上屆亞軍英格蘭隊。

女隊今撼比利時

男隊遇上屆亞軍英格蘭

香港女子壁球隊今屆於主場展現強勢，早前在F組3戰全勝兼不失一場下首名出線，昨面對B組次名的蘇格蘭隊，打頭陣的何子樂面對安達莉雖然「落筆打三更」，以直落3局10：12、1：11、5：11吞敗，亦是港隊今屆首度失掉場數。不過，湯芷穎在次仗頂住壓力並以直落3局11：8、11：4、11：2輕取艾莉鍾斯扳平場數。而李嘉兒在決勝一仗以局數3：2（11：8、11：4、14：16、10：12、11：9）險勝艾莉遜湯臣，最終場數2：1反勝晉級，今午將鬥比利時隊爭入4強。

男子組賽事方面，港隊昨在16強面對勁敵美國隊，劉子均頭場與保尼爾激戰5局（6：11、11：9、11：7、9：11、8：11）下，最終僅負對手2：3。

其後鄧銘漮在次場以3：1（11：8、4：11、11：6、14：12）擊敗史比斯利，為港隊扳平場數。而梁子軒在決勝戰同以3：1（11：6、11：6、2：11、11：4）挫洛夫祖，今晚8強將惡鬥上屆亞軍英格蘭隊。

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