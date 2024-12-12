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體育

利物浦小勝基羅納先闖16強 史諾歸功艾利臣讚最佳門將

【明報專訊】穆罕默德沙拿昨射入12碼鎖定勝局，令歐聯榜首的英超勁旅利物浦作客以1：0挫西甲的基羅納，賽後成為唯一6戰全勝得18分的球隊，領隊史諾賽後將球隊率先出線16強，歸功於此役復出把關屢救險球的門將艾利臣比加。

英超一哥利物浦此仗開賽至下半場初段曾陷於劣勢，若非養傷逾兩個月後復出的艾利臣比加至少瓦解3個必入球，基羅納或已成勝方。「紅軍」苦戰至59分鐘，因翼鋒路易斯迪亞斯禁區內被基羅納中場雲迪碧克從後侵犯獲判12碼，由穆罕默德沙拿操刀取得個人累計第50個歐聯入球，終帶領球隊以1球險勝，也將各賽事不敗增至18場。

紅軍主帥史諾說：「我為6戰全勝而高興，但不滿球隊這仗的表現。我們無法控制戰局，或者要至下半場才稍為改善。我甚至對基羅納感到抱歉，他們值得獲得更多。」基羅納賽後6戰續得3分，晉級淘汰賽附加賽形勢相當被動。另史諾特別點名稱讚艾利臣比加，「他多年以來都是球隊重要一員，而以這仗的表現，我甚至認為他就是當今最佳門將」。

萊比錫負維拉全敗出局

同日另一英超球隊阿士東維拉作客藉中場約翰麥甘尼及鋒將祖漢杜蘭在3和52分鐘建功，卻被德甲的RB萊比錫27和62分鐘兩度扳平，但維拉終憑中場巴克里於85分鐘遠射「省」中對方球員改變方向入網險勝3：2，賽後得13分升回積分榜前列，6戰全敗的萊比錫則成為首支出局球隊。

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