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體育

皇馬挫阿特蘭大止跌 終結主隊九連捷 出線形勢未明朗

【明報專訊】西甲班霸皇家馬德里昨晨作客以3：2險勝在意甲領前的上季歐霸盟主阿特蘭大，繼8月的歐洲超級盃後再次交手獲勝，終止對方各賽事九連勝強勢之餘，亦結束自身歐聯兩連敗頹勢，賽後6戰得9分，只餘兩輪下與直接出線16強仍有距離。皇馬此役入球功臣基利安麥巴比上半場傷出，主教練安察洛堤賽後期望對方傷勢不太嚴重。

麥巴比入球後傷出 安帥盼不嚴重

皇家馬德里昨仗於10分鐘打開紀錄，基利安麥巴比接應巴謙戴亞斯斜直線妙傳射入今季第2個歐聯入球，但麥巴比在36分鐘傷出，由洛迪高高斯入替。阿特蘭大鋒將基迪拿尼完半場前射入12碼扳平。皇馬下半場藉傷癒復出的翼鋒雲斯奧斯祖利亞先於56分鐘禁區內第一時間射入，3分鐘後又助攻中場祖迪比寧咸，終助「銀河艦隊」以3：2力挫在65分鐘有攻擊手盧卡文再破門的阿特蘭大，且令後者結束各賽事九連捷，賽後與皇馬在歐聯6戰分別取11及9分。

皇馬主帥安察洛堤說：「這是一場非常重要的勝利，並非每隊可從這裏凱旋。此仗增強了我軍信心。己隊目前躋身前八以直接打入16強仍有難度，但球隊仍有兩場在手，拭目以待好了。」皇馬餘下兩個對手依次是客軍薩爾斯堡及主隊比斯特。「肥安」又關注各賽事近6仗獨取4球的麥巴比傷勢道：「他感到下骨盆不舒服，不能奔跑，要求替換。他的傷勢看來不太嚴重，但稍後仍需檢查傷勢作實。」

拜仁缺卡尼照大勝薩克達

另拜仁慕尼黑續有箭頭哈利卡尼因傷缺陣，並先在德國中立場被烏克蘭球隊薩克達於5分鐘破門，但翼鋒米高奧尼斯在11分鐘助攻右閘干拉特賴馬追和，完半場前再由湯馬士梅拿建功反超2：1，加上奧尼斯下半場起孖及穆斯亞拿錦上添花，終助球隊以5：1反勝，賽後得12分，以1分落後利華古遜及國際米蘭，後二者同日交鋒，佔主場之利的「藥廠」藉右閘洛迪梅基尼於90分鐘一箭定江山，主場以1：0險勝，令國米今季歐聯首次失守兼首嘗敗績。

此外，巴黎聖日耳門（PSG）在鋒將干卡路拉莫斯、左閘紐奴文迪斯和中場迪沙杜爾先後建功下，作客3：0輕取薩爾斯堡，終止過去4場歐聯1和3負的頹勢，暫得7分。

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