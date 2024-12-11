港隊壁球世團賽同闖16強 男隊生死戰挫秘魯 女隊輕取南非三連捷

男子港隊因前晚次輪以總場數1：2反負予6屆盟主巴基斯坦隊，故昨必須擊敗秘魯隊才能出線，首場出賽的梁子軒雖被對手Rafael Galvez以11：4先取首局，但他其後連贏3局11：5、11：7、11：4收下比賽。劉子均在次場以直落3局不敵個人世界排名第3的迪阿高，被秘魯隊追成1：1。鄧銘漮則在第3場以直落3局輕取Alonso Escudero，港隊終以總場數2：1獲勝，並以H組次名晉級16強，今晚7時半將惡鬥G組首名的勁旅美國隊。

鄧銘漮輕裝上陣壓軸奠勝

為港隊奠勝的鄧銘漮賽後表示當時並沒考慮輸贏，「我只是想把自己全部具備的技術打出來，我很開心可在球場內打好每一局，最後協助球隊出線」。力戰而敗的劉子均亦稱這次能與高水平球手對決能有助了解自己實力。

女子組方面，賽前在F組兩連勝居首的港隊硬碰南非隊，打頭陣的李嘉兒面對Teagan Roux以局數3：1拔頭籌，陳善鈺在第2場對Hayley Ward時曾以局數1：2落後，惟連取兩局11：5下險勝，為港隊領先至2：0。湯芷穎則在第3場輕鬆以直落3局擊敗Alexa Pienaar，港隊總場數大勝3：0，3戰全勝兼不失一場下首名出線，今午5時半將在16強對陣B組次名的蘇格蘭隊。

陳善鈺驚險反勝 認緊張上寶貴「課堂」

李嘉兒表示昨仗節奏被對手影響令比分上變得較緊湊。而陳善鈺雖在激戰下獲勝，但她透露仍感到緊張，「當我愈緊張就會愈沒自信及打得差，並給予對手機會，對手亦變得愈來愈有信心，這是『課堂』讓我學習」。