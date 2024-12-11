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2024年12月11日星期三
祖雲曼城同病相逢 藍月涉逾百財務違規 最快明年3月裁決
阿仙奴征摩納哥 帶刀侍衛角球攪局
英超球證古特遭解職 辱罵高普片段流出 被指違僱傭合約
韋斯咸挫狼隊止連敗 眾將祝福安東尼奧
中華台北東亞外撼蒙古 韋特首度回港領軍
領神戶奪雙冠 武藤嘉紀首膺日職年度MVP
體壇快訊：世排聯明年6月再臨香港
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港隊壁球世團賽同闖16強 男隊生死戰挫秘魯 女隊輕取南非三連捷
短池世界賽揭幕 何詩蓓今亮相
鄧謝配年終賽首擊鬥台組合
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【明報專訊】（請看附圖）
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