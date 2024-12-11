阿仙奴征摩納哥 帶刀侍衛角球攪局

阿仙奴周日在英超作客雖然只能以1：1逼和富咸失分，不過憑威廉沙列巴在角球攻勢門前補射得手，職業生涯首次連續兩場建功兼又是角球攻勢入球。據統計，兵工廠近4仗已入4個角球入球，其餘兩個入球者同樣是後衛的加比爾馬加希斯與祖利安添巴；自上季至今，阿仙奴已透過角球轟入28球，冠絕英超群雄。

沙列巴在聖伊天出道，加盟阿仙奴後曾外借至尼斯和馬賽，如今已成歐洲球壇最佳中堅之一。這名23歲法國國腳早前受訪時表示，希望與曾效力法甲里爾的加比爾馬加希斯，成為兵工廠傳奇中堅組合協助奪冠，「自從第一次和他合作，我就很享受每場比賽，他在各方面都是極其出色的後衛。不過想成為被人記住的最佳中堅，就必須贏得冠軍，我們還未做到這一點，但會全力以赴直至達成目標」。

巴塞作客多蒙特 阿拿奧祖傷癒回歸

另外，西甲班霸巴塞隆拿明晨將征戰賽前同樣5戰12分的德甲球隊多蒙特，客軍賽前落實養傷多時的後衛朗奴阿拿奧祖重返大軍名單，不過這支西甲榜首近8次作客德國僅得1勝。