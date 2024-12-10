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體育

世壁團體賽開打 女子港隊主場兩連勝

【明報專訊】世界壁球團體賽昨起一連7日首在香港舉行，女子港隊首日兩場都以總場數3：0擊敗芬蘭及澳洲隊，分組賽兩連勝穩奪出線資格。

世界壁球總會今屆破天荒二合為一，結合男、女子組賽事在同在香港足球會上演。過去最佳成績均為銅牌兼以去年杭州亞運班底參賽的港隊男、女團昨分途出擊。女隊在F組首場分組賽迎戰芬蘭隊，派出杭州亞運女單銀、銅牌得主陳善鈺與何子樂，聯同湯芷穎均以直落3局擊敗對手，總場數贏3：0旗開得勝；其後第2場惡鬥9次世團賽封后的澳洲隊，何子樂直落3局先拔頭籌，陳善鈺其後對Sarah Cardwell雖然先負9：11，但之後卻連贏3局11：6、11：3及11：7反勝。最後李嘉兒出戰第3場對Madison Lyon，首局贏11：4後，次局戰至「刁時」以10：12告負，惟其後連贏兩局11：3及11：5，終助港隊總場數勝3：0，分組賽兩連勝下穩奪出線資格，今午3時最後一場對南非隊。

港隊「一姐」何子樂賽後稱滿意表現，「首次在香港參與大型團體賽，加上在主場出戰有很多球迷觀賽，一開始可能會有點緊張，但打下去都發揮不錯」。陳善鈺則坦承有少許不適應場地及感緊張而首局失利。

港男隊首日1勝1負 今鬥秘魯爭出線

男子組賽事方面，港隊在H組首仗派出杭州亞運男單銅牌得主梁子軒，聯同劉子均及鄧銘漮同樣直落3局取勝，總場數3：0挫意大利隊，但次仗總場數1：2不敵巴基斯坦隊，今午3時最後一場對同樣1勝1負的秘魯隊爭出線。

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