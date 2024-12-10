明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

傑運展開體育總會提名 明年2．10起投票 陳諾思笑稱競爭激烈

【明報專訊】「國泰2024年度香港傑出運動員選舉」昨午舉行記者會，宣布即日起接受接受體育總會提名，今屆續設有4個組別獎項，為港隊在巴黎奧運奪下兩面金牌的「劍神」張家朗及「劍后」江旻憓，料成為「星中之星」大熱。

有「體壇奧斯卡」之稱的傑運，港協暨奧委會昨在奧運大樓舉行記者會公布詳情，安排4名巴黎奧運港隊代表出席分享近况，包括女子花劍的陳諾思、柔道的王嘉莉、跆拳道的盧蔚豐及三項鐵人的伍泰龍，並由田徑短跑港將梁筠宜客串做司儀。問到有否信心獲提名，19歲小將陳諾思坦言劍擊隊有更多厲害運動員，「我其實沒有提名也沒所謂，有提名的話會很開心」。她透露因在美國讀書出現時差問題而暫未重拾狀態，「之前回來香港參加公開賽，當日下午已很疲倦，完全不知自己在做什麼，晚上亦完全忘記下午做過什麼，時差對我的狀態有很大影響」。她又期望能在明年1月回港主場出戰世界盃分站賽事。

跆拳道有望升體院「精英A」

盧蔚豐期待有固定訓練場地

港隊日前在香港世界跆拳道品勢賽取得1銀4銅佳績，跆拳道有望升級至香港體育學院「精英A」項目，22歲的香港跆拳道「一哥」盧蔚豐對此感高興，「希望到時可以到體院練習和有更多資源。現在我們沒有固定場地訓練，有訓練場地對搏擊或品勢項目都是好事」；王嘉莉透露近期已恢復力量訓練，稱若康復進度良好盼出戰明年4月底上演的亞洲賽；伍泰龍則稱現時仍在放假階段，待明年2月開季再爭佳績。

今屆傑運續設4個組別獎項，包括香港傑出男、女運動員，最佳運動組合及最佳運動隊伍。傑出男、女運動員分別有最多5名得獎者，得票最高運動員將分獲「星中之星」殊榮。最佳運動組合得獎者共3組，最佳運動隊伍則一隊獲獎。體育總會提名期即日起至明年1月10日，2月10日至3月9日開始接受公眾投票，4月17日於灣仔會展舉行頒獎典禮揭曉選舉結果。

上 / 下一篇新聞