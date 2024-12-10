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體育

皇馬襲強勢阿特蘭大 麥巴比盼延入球走勢

【明報專訊】歐聯明晨上演歐洲超級盃「翻版」，由歐聯盟主皇家馬德里作客對歐霸冠軍阿特蘭大，且看重拾射門鞋的前鋒基利安麥巴比能否繼在「銀河艦隊」處子戰後，再次攻破這支近况九連勝的意甲榜首大門。

兩隊今年8月在歐超盃交手，當時皇馬憑費達歷高華維迪建功，以及麥巴比射入加盟後首個入球勝2：0。不過隨着拿玻里昨在意甲0：1負拉素，令氣勢如虹的阿特蘭大以15戰34分升上榜首，連同上周主場2：1挫AC米蘭，在各賽事已九連勝兼連續14場不敗，上次敗仗已是9月底主場2：3負科木，且在歐聯5仗3勝2和，成為至今3隊不敗之師兼只失1球。

全勝利物浦訪基羅納

皇馬剛在西甲作客3：0輕取基羅納重返勝軌，麥巴比射入一球，暫且紓緩早前歐聯作客利物浦及聯賽造訪畢爾包均射失12碼，連累球隊輸波備受批評。銀河艦隊於歐聯2勝3負暫排24名，尚餘3輪稍有差池隨時有跌出24名出局的風險。麥巴比昨在訪問承認季初表現一般，展望下半季表現更好，「我堅信在皇馬會取得成功」。皇馬一對鋒將雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯，則齊傷癒重返大軍名單。

其餘焦點賽事，歐聯唯一5戰全勝的榜首利物浦明晨作客基羅納；5戰13分同樣不敗的國際米蘭則作客利華古遜。5戰1勝1和3負的法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）排25名，各賽事近3仗不勝，今仗作客奧地利對薩爾斯堡，同樣要為重返勝軌及避免出局而戰。

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