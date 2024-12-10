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體育

港足亞盃外再碰印度 明年3月首擊征新加坡

【明報專訊】亞洲盃外圍賽最後一圈昨午抽籤，中國香港足球代表隊連續兩屆與印度隊同組，在C組其餘兩隊為新加坡及孟加拉隊，賽事將於明年3月底展開，港足首仗作客新加坡。

葉鴻輝：盡力爭再次出線機會

現世界排名156位的港足，上屆亞盃外相隔56年晉身決賽周，今屆位列第2檔次，最終被編入C組，繼上屆再遇排127名的印度隊，同組其餘兩隊為161名的新加坡隊及185名的孟加拉隊。賽事明年3月至2026年3月舉行6場主客分組賽，6組首名晉身決賽周，港足首仗於明年3月25日作客新加坡隊，首場主場為明年6月10日對印度隊。

剛在東亞盃外圍賽達成在港足第100次上陣的隊長門將葉鴻輝稱，同組實力最強一定是印度，但同時不能忽視新加坡，「將要再次去印度，與之前有些分別，上次是賽會制要留在印度一段時間，今屆回復有主場及作客。當然每次到那個地方作客都會有不同困難，我們會盡能力踢好每場，爭取今次出線機會」。

上屆亞盃外於新冠疫情期間2021年6月舉行，當時改為賽會制每組集中一個地點只踢單循環3仗。港足在D組作客印度最終3戰兩勝1負得6分，分別2：1及3：0擊敗阿富汗和柬埔寨隊，縱最後一場0：4大敗予印度，惟賽前已確定成為5隊小組最佳次名之一晉身決賽周；去年3月主場友賽新加坡隊則踢成1：1。

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