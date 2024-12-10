車路士反勝熱刺續居次 落後利物浦4分 馬利斯卡低調談爭霸

車路士左閘古古列拿先後在5和11分鐘在後場跣腳，造就倒戈的熱刺前鋒蘇蘭基及中場古路施夫斯基破網。17分鐘，車路士翼鋒查頓辛祖遠射得手，加上中場高爾彭馬於下半場61和84分鐘以極刑梅開二度，以及中場安素費南迪斯在73分鐘亦「士哥」，終令有前鋒孫興慜在補時6分鐘追回1球的熱刺以3：4敗陣，以15戰續得20分排第11位。

阿仙奴僅和富咸失分

華迪傳射助李城逼和白禮頓

車路士主帥馬利斯卡賽後重申球隊仍未對摘冠做好準備，並笑言：「阿仙奴、曼城和利物浦或不像古古列拿般滑倒。他們的實力遠高於車路士。」古古列拿此仗兩度出事後走到場邊更換球靴，賽後更在社交網上載相片顯示已扔掉原先的球靴。另邊廂，阿仙奴被鄰會富咸前鋒魯爾占美尼斯在11分鐘打開紀錄，至52分鐘才由中堅威廉沙列巴扳平。

同日一度落後兩球的李斯特城，藉37歲老將占美華迪先在86分鐘建功，後於補時1分鐘助攻卜比列特破網，主場2：2逼和白禮頓，令新帥「雲佬」雲尼斯達萊兩次領軍勝和各一不敗。此外，日前在嚴重交通意外中導致下肢骨折的34歲韋斯咸前鋒米查利安東尼奧已施手術，並移至倫敦中部一間醫院留醫觀察，已經清醒。