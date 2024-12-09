神戶日職煞科大勝湘南 蟬聯錦標首連霸

今季日職爭冠有3支球隊鬥到最後，季尾才升上榜首的神戶，賽前只領先緊隨的廣島三箭及町田澤維亞分別1分及3分，煞科戰在御崎公園球場出擊，26分鐘由前鋒宮代大聖門前補射得手，以及武藤嘉紀43分鐘近射建功半場領先2：0，加上中場扇原貴宏70分鐘遠射錦上添花，終勝3：0，主教練吉田孝行帶領神戶連續兩季在主場高舉日職獎盾。

磐田維持尾三做升降機

由於廣島與町田作客同樣以1：3分別不敵大阪飛腳及鹿島鹿角，神戶最終38戰72分，以4分優勢力壓廣島封王，亦是日職歷來第6隊能夠衛冕，升班馬町田則66分得季軍，日職前3名將參與來季亞冠精英聯賽，至於大阪飛腳與町田同分，但因得失球差不及得第4，來季出戰亞冠盃2分組賽。

護級形勢方面，磐田山葉作客0：3不敵榜尾的烏栖砂岩後，維持38分排尾三，重返日職僅一季，下季便要聯同鳥栖及北海道札幌岡薩多齊降至日乙。日職年度頒獎禮緊接明晚舉行，屆時將公布今季日職年度最佳球員、最佳陣容、最佳年輕球員等獎項，橫濱水手巴西籍射手安達臣盧比斯則以24球，連續兩季成為日職金靴獎得主。