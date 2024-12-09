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體育

葉鴻輝港足15年 最開心亞盃外出線

【明報專訊】34歲的葉鴻輝自2010年2月首次為港足把關，昨晚東亞盃外圍賽迎戰蒙古隊達成第100次出戰國際A級賽的里程碑。他向本報回顧15年港足生涯，最開心在過去一屆亞洲盃外圍賽，但在亞洲盃決賽周其中一仗最失望。

葉鴻輝100場港足賽事中，包括2015年世界盃外圍賽對中國國家足球隊（國足），兩仗共面對近80次攻門力保不失，不過他首先想起是2010年2月東亞盃決賽周作客0：3負日本隊的「地標戰」，「當時第一次踢國際A級賽，對手有好多當打國腳，至今仍然好深刻」。談到最開心賽事，阿輝選擇兩年前作客印度力戰的亞洲盃外圍賽，「當時正值疫情，很多隊友水土不服，大家都是憑意志比賽，所以正式確定晉身決賽周時真的好開心」。而今年初到卡塔爾首戰亞洲盃決賽周，分組賽對伊朗隊僅負0：1則令他最失望，「那場我們完全踢出教練部署做到不少攻勢，令亞洲強隊伊朗踢得很辛苦，但很失望最後取不到分數。我都好想代表港隊再一次參與亞洲盃決賽周」。

15年來，阿輝見證港足漸多入籍兵、教練團規模愈專業，又憶述他起初代表港足時的球迷不像現在有組織性，「以前支持的球迷坐得較分散，多年來看到港隊死忠球迷愈來愈多，打氣愈有組織」。他不忘感謝每位隊友和教練信任，「足球不是一個人，而是整支球隊的事，冇了邊個都唔得」。

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