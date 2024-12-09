港足東亞外大勝 賀葉鴻輝百場里程 首擊3球贈蒙古 尼高拉斯首擔正即建功

港足此戰續由第100次為大港腳上陣的葉鴻輝把關，他賽前獲香港足總在場上安排簡單儀式致敬，其妻及兒子Declan到場獻花，以及足總主席霍啟山致送印有100字樣的球衣相框。

艾華頓黃威建功 半場領先兩球

世界排名第156位的港足面對排名第187的蒙古，甫開賽發動狂攻，戰至24分鐘靠祖連奴左路底線傳中予艾華頓近門撞入，打破缺口。一對「森巴入籍孖寶」35分鐘再度連線，艾華頓與祖連奴右路小組配合後，前者妙傳予黃威輕鬆射入，助港足半場兩球領先。

港足換邊後收起鐘樂安和艾華頓，換上「地標」的中堅杜度與翼鋒艾華，後者60分鐘在右路發難傳中，造就尼高拉斯頭槌攻入國際賽生涯首球，最終以3：0大勝蒙古，在東亞外首戰旗開得勝。港足下仗將於周六晚上8時，在旺角場迎戰由前帥加利韋特率領的中華台北隊爭首名出線。

葉鴻輝在港足第100場以一場大勝及零失球完美結束，完場後用大聲公向球迷稱「特別的一晚」。他賽後稱15年港足生涯豐富了人生，「時間過得好快，但也用了15年才做到」。他寄語後輩若想跟隨其步伐及這紀錄，除了要身體健康，還要有對勝利的欲望，「不要覺得每次可落場是必然的事，我現在仍當每次代表港隊都是最後一場，你不知幾時會有後起之秀超越你，要時刻保持危機感」。

韋斯活讚麾下正建立強勢

杜度終迎處子戰稱意義非凡

港足主教練韋斯活賽後記招說，此戰未有特別考量得失球差急於爭取入球，只求無球員受傷，盡量讓球員獲得出場機會，樂見麾下取得一場大勝，「我們正在建立勢頭，團隊正處於絕佳的精神狀態，這從場上的球員發揮及他們的爭勝欲望可看見」。

韋斯活此戰讓尼高拉斯首擔正，對方即不負所託獲得進帳，他笑說：「我估沒有人比他更高興。若要為這仗挑選最精彩時刻，這入球讓我最高興，畢竟當日我為了考察他遠赴北區運動場，並選他入隊。」23歲入籍兵尼高拉斯則稱取得國際賽首球後心情難以形容，「很榮幸穿起這戰衣。教練賽前着我盡情享受，只要跟隨指示便一切順利，我認為我做到了」。至於今年2月入籍的杜度10月首入港足決選後，苦待4仗終迎處子戰，「我愛足球也愛香港，為香港作戰把兩件事連結在一起，意義非凡」。