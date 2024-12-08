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2024年12月8日星期日
今領港足東亞外主場首擊迎蒙古 韋斯活懶理爭議 冀用成績服人心
掌阿富汗創代表作 投效港足為謀突破
拒費格遜力挽出走曼聯 忠於自我無怨無悔
張家朗花劍世盃日本高崎站摘銅
風暴阻利物浦征愛華頓 車路士乘勢拔刺追榜首
港乒連退美國日本 混團世盃闖4強
日職今煞科三雄爭霸 神戶贏波即衛冕
體壇快訊：埃及球手盡攬港壁決賽席
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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