體壇快訊：埃及球手盡攬港壁決賽席

鄧謝配年終賽分組抽下籤

世界羽聯（BWF）年終賽昨抽籤，第4次參賽的港隊混雙代表鄧俊文與謝影雪抽下籤，需在A組硬碰兩對國家隊組合，分別是首號種子國家隊的蔣振邦／魏雅欣，以及巴黎奧運奪金的鄭思維／黃雅瓊。今屆比賽於周三在杭州開戰，「鄧謝配」當日的首輪對手是中華台北隊的楊博軒／胡綾芳。

美斯膺美職最有價值球員

國際邁阿密的37歲阿根廷球王美斯，昨獲選為今屆美職聯最有價值球員（MVP）。美斯今季雖斷斷續續受傷患困擾只上陣19場聯賽，但已是美職聯各隊中貢獻直接及間接入球最多的球員，合計為邁阿密取得20個入球及16次助攻。惟邁阿密雖在常規賽高踞榜首，但在季後賽首圈爆冷被亞特蘭大聯出局。

C朗建功難阻艾納斯吞敗

有基斯坦奴朗拿度（C朗）壓陣的沙特聯球隊艾納斯，昨作客以1：2負榜首伊蒂哈德。主隊星級射手兼C朗的皇馬舊隊友賓施馬於55分鐘先拔頭籌，C朗兩分鐘後雖為客軍扳平，但前熱刺翼鋒貝雲積補時階段建奇功，終助主隊全取3分。伊蒂哈德賽後13戰得36分列首位，拋離第4位艾納斯達11分。

阿特蘭大挫米蘭登意甲榜首

阿特蘭大昨藉鋒將盧卡文在87分鐘建功，主場2：1挫AC米蘭取九連勝，賽後15戰得34分，以兩分壓明晨才比賽的拿玻里升上意甲榜首。國際米蘭則主場以3：1勝帕爾馬得31分排第3，領前今晚比賽的費倫天拿3分。法甲巴黎聖日耳門作客與歐塞爾互交白卷後，以10勝4和未嘗一敗得34分穩居榜首。