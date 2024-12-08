明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：埃及球手盡攬港壁決賽席

【明報專訊】香港壁球公開賽昨續在中環愛丁堡廣場的「玻璃場」舉行4強，男、女單頭號種子的兩名埃及隊星將阿里法拉格與舒雅賓妮均順利過關。阿里法拉格局數3：1反勝秘魯球手迪阿高，今晚決賽將鬥同鄉莫斯塔化亞素；舒雅賓妮則輕取美籍球手奧利維亞，將與以3：1淘汰衛冕冠軍夏瑪妮的同胞蘿雲歌雅爭冠。

鄧謝配年終賽分組抽下籤

世界羽聯（BWF）年終賽昨抽籤，第4次參賽的港隊混雙代表鄧俊文與謝影雪抽下籤，需在A組硬碰兩對國家隊組合，分別是首號種子國家隊的蔣振邦／魏雅欣，以及巴黎奧運奪金的鄭思維／黃雅瓊。今屆比賽於周三在杭州開戰，「鄧謝配」當日的首輪對手是中華台北隊的楊博軒／胡綾芳。

美斯膺美職最有價值球員

國際邁阿密的37歲阿根廷球王美斯，昨獲選為今屆美職聯最有價值球員（MVP）。美斯今季雖斷斷續續受傷患困擾只上陣19場聯賽，但已是美職聯各隊中貢獻直接及間接入球最多的球員，合計為邁阿密取得20個入球及16次助攻。惟邁阿密雖在常規賽高踞榜首，但在季後賽首圈爆冷被亞特蘭大聯出局。

C朗建功難阻艾納斯吞敗

有基斯坦奴朗拿度（C朗）壓陣的沙特聯球隊艾納斯，昨作客以1：2負榜首伊蒂哈德。主隊星級射手兼C朗的皇馬舊隊友賓施馬於55分鐘先拔頭籌，C朗兩分鐘後雖為客軍扳平，但前熱刺翼鋒貝雲積補時階段建奇功，終助主隊全取3分。伊蒂哈德賽後13戰得36分列首位，拋離第4位艾納斯達11分。

阿特蘭大挫米蘭登意甲榜首

阿特蘭大昨藉鋒將盧卡文在87分鐘建功，主場2：1挫AC米蘭取九連勝，賽後15戰得34分，以兩分壓明晨才比賽的拿玻里升上意甲榜首。國際米蘭則主場以3：1勝帕爾馬得31分排第3，領前今晚比賽的費倫天拿3分。法甲巴黎聖日耳門作客與歐塞爾互交白卷後，以10勝4和未嘗一敗得34分穩居榜首。

上 / 下一篇新聞