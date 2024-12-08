日職今煞科三雄爭霸 神戶贏波即衛冕

今季日職去到最後一輪仍未知冠軍誰屬，神戶勝利船以69分暫列榜首，僅比緊隨其後的廣島三箭及町田澤維亞分別多1分及3分。神戶今午1時只要主場擊敗位列中下游毋須護級的湘南比馬，便可蟬聯冠軍，惟若打和，而廣島三箭作客擊敗暫排第4的大阪飛腳，便會被對方奪走冠軍；若神戶落敗，得失球差佔優的廣島只需打和亦足以後上封王。排第3的町田，除了要作客挫鹿島鹿角，還要寄望神戶與廣島同時落敗，才有望達成升班馬奪冠。

護級形勢同樣緊湊，除了鳥栖砂岩與北海道札幌岡薩多篤定降班，餘下一席落在磐田山葉、新潟天鵝或柏雷素爾。磐田38分排尾三，比新潟和柏少3分，且得失球差分別少3球和7球，因此磐田作客必須大勝鳥栖，同時要新潟或柏作客大敗，才能以得失球差後上護級成功。

附加賽挫仙台 岡山來季首登日職

而日職升班附加賽決賽，岡山綠雉憑末吉壘及本山遙於上、下半場各入一球，主場2：0挫仙台維加泰，自2009年參加職業聯賽，16年來首次升上日職。