風暴阻利物浦征愛華頓 車路士乘勢拔刺追榜首

熱刺vs.車路士 now611/621台 晚上00：30直播

利物浦作客愛華頓原定昨晚上演，卻因威爾斯沿海及英格蘭西南部地區，受到名為Darragh的風暴帶來惡劣天氣影響，或對生命構成威脅，經各方研究，愛華頓以安全為由，決定將這場第296場默西賽德郡打吡延期，並獲英超賽會首肯。愛華頓發聲明指出：「雖然我們知道這會讓支持者深感失望，但球迷、工作人員和球員的安全至關重要。」這場比賽是愛華頓主場葛迪遜公園球場最後一次舉行默郡打吡戰，因「拖肥」下季將改用可容納5.2萬人的新球場。

馬利斯卡淡看車路士入球數稱冠

默郡打吡取消，或添落後利物浦7分的車路士及阿仙奴之爭勝動力。「藍戰士」今季在新帥馬利斯卡執教下脫胎換骨，暫以14戰8勝4和2負得28分排第2，而入31球則是聯賽之冠，但馬利斯卡保持低調道：「我們不能只重視入球，避免失球亦很重要。我仍未覺得球隊實力可與利物浦、阿仙奴及曼城相比，可以做的是專注下場比賽和每課操練。」他又不會看貶各賽事近6仗僅1勝的熱刺，「對方兩周前曾挫曼城，這證明他們就是好球隊」。惟熱刺一對正選中堅基斯甸羅美路和雲迪尹續缺陣，上場英超負般尼茅夫串演該位置的賓戴維斯亦傷出，令後防更堪憂，並料此仗勢續遣前鋒蘇蘭基倒戈。

阿仙奴作客富咸方面，焦點勢落在主隊中場伊美路維及伊禾比的倒戈。「兵工廠」領隊阿迪達說：「二人目前的表現非常好。很高興能再見到他們。我非常感謝他們曾為球隊所做的一切，並祝他們一切順利。」至於富咸的阿仙奴借將翼鋒雷斯尼爾遜則因傷缺陣。同日新帥雲尼斯達萊領軍李斯特城第2擊，力圖再挫白禮頓取得主場兩連勝。