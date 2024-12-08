張家朗花劍世盃日本高崎站摘銅

4強憾負巴黎奧運決賽手下敗將

挾「世一」之名出戰的張家朗憑世界排名直入正賽，首關64強以15：13挫韓國隊老對手河泰圭；32強碰上創下個人最佳成績的18歲港隊師弟麥朗圖，以15：10摘勝。他其後在16強和8強，分別以15：7和15：10淘汰美國隊的卓斯安馬和英國隊的占美曲克，今季第2次出戰世盃便殺入4強。

張家朗在4強與意大利隊劍手馬基合演巴黎奧運男花個人決賽翻版，當時兩人因「決一劍」連打3次的爭議引發兩地網民在社交網掀起罵戰。兩人甫開賽積極對攻，馬基在4：4平手時連刺3分拉開，首節領先9：7。張家朗次節傾力反撲，但早段再連失3分落後7：12，終以9：15憾負，收穫今季首面銅牌。

除了張家朗及麥朗圖，港隊另有崔浩然和梁千雨亮相正賽，其中崔浩然以6：15不敵日本隊的松山恭助，梁千雨則以7：15負意大利隊的比安基，同在64強止步。男花港隊今日轉戰團體賽，首戰16強先鬥韓國隊。至於在韓國釜山出戰世盃團體賽的女花港隊，在16強以28：44敗予法國隊。