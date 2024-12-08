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體育

拒費格遜力挽出走曼聯 忠於自我無怨無悔

【明報專訊】韋斯活個性忠於自我，早在球員時期有迹可尋。曼聯青年軍出身的他曾為盡早投身一隊賽場，未理「紅魔」功勳領隊費格遜力挽毅然離隊。即使過去抉擇未必最正確，他仍無怨無悔，「我在英格蘭踢了400、500場比賽，一直踢到35歲。現在離我當初獲得曼聯首份職業合約已有33年，過得還算不錯」。

韋斯活球員生涯司職中堅，1995年曾偕英格蘭名宿後衛菲臘尼維爾為「小紅魔」勇奪英格蘭青年足總盃冠軍，惟已晉升預備隊的他未因此滿足，同年向費格遜要求離隊，終轉投當時第3級別球隊克魯出道，「當時我缺乏耐性，一心只想踢上一隊，不斷提升自己。作為一名19歲不成熟的小孩，根本未真正理解足球世界如何運作。可是，永遠不要回頭看」。韋斯活此後在1999／2000年球季隨巴拉福特升上英超，並留下5次聯賽上陣紀錄。

透露獲費爵爺鼓勵任港足主帥

雖然當日未聽老人言，韋斯活強調現與「費爵爺」關係良好，澄清從未向對方說過「我知道的比你多」等英國報道所指的狠話，「我知道的事肯定不如費格遜多，甚至不足他所知的四分之一」。他透露獲港足招手後，也曾致電向對方分享，「他提到對香港和賽馬的熱愛，並語帶鼓勵說：『去吧！向外界展示你的本領。』」。巧合地費格遜昨訪港，今日將以馬主身分入沙田馬場為愛駒「飛舞心靈」打氣。

稱艾摩廉掌母會前景可期

韋斯活又與記者談起上月中經歷換帥的曼聯，看好母會在新任主帥魯賓艾摩廉帶領下的前景，「他們開始懂得入球，但仍需引入一些世界級球員。球隊現正重整旗鼓，後勤團隊和青訓教練人手不斷增加，長遠而言還是看見一絲光明」。

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