掌阿富汗創代表作 投效港足為謀突破

領軍世盃外零封亞洲盃冠軍卡塔爾

韋斯活去年11月接掌兵符時的阿富汗隊是塊燙手山芋，當時隊內有18名球員因不滿足總貪腐聯署杯葛，賽前24小時才集合所有球員下，在世盃外首兩戰以1：8和0：4分別大敗予卡塔爾和科威特隊。惟球隊經其主理的多次集訓磨合，及後4仗共取1勝2和1負，戰畢最後一輪才確定無緣出線第3圈。韋斯活雖稱現專注港足未留戀往績，但還是洋洋自得地說：「諷刺地，阿富汗隊在我離開後，上月分別不敵尼泊爾及塔吉克隊。這或多或少證明，我做了一件相當不錯的事。」

在阿富汗隊取得不俗的國際賽履歷，使韋斯活渴望到水平更高的球隊謀突破，稱因而當初選擇帶領港足，「當我將港足與阿富汗的球員逐個比較，發現這裏擁有更優秀的球員，世界排名卻比阿富汗（155位）低。我相信港足（156位）有機會超前對方，希望先突破150大關，然後再訂立下個目標」。

讚港超具競爭性 否認球賽水平低

韋斯活8月底上任港足主帥後，入場考察港超賽事成為日常工作之一，稱今季看過逾20場比賽，但他未如安達臣等港足前帥批評球賽速率慢水平低，反而盛讚富有競爭性，「現在不會預計到冠軍誰屬，大埔、理文、傑志和東方都有機會。我挑選的球員有60至65%來自港超，我們還是能贏波，所以沒什麼好投訴」。