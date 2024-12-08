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體育

今領港足東亞外主場首擊迎蒙古 韋斯活懶理爭議 冀用成績服人心

【明報專訊】中國香港足球代表隊今晚6時主場出戰東亞盃外圍賽，在旺角大球場先對蒙古隊。港足主教練韋斯活在賽前接受訪問，回應上任3個月來連番爭議，包括不時離港及斐濟賽後飲酒風波。表現自信的他希望「用成績說話」，「如果球迷給予支持，我們就不會令你失望」。

文：余瑋、林欣澤；圖：鍾林枝

港足今屆東亞外在B組，將與蒙古及中華台北隊爭首名，以晉身下周二決賽爭取明夏東亞盃決賽周席位。在港足連日閉門操練前，韋斯活接受本報訪問，表示爭出線之餘亦要踢出表現，繼續傳控進攻，「我想球員和球迷都能夠享受足球」。東亞外名單規定20人，這名48歲英籍教頭稱陣容除了從年齡與經驗之間取平衡，還要「有能力改變戰局」的選擇。大軍有8名入籍兵，包括任內首召艾華重返港隊，他認為這名33歲翼鋒速度快踢法直接，可帶給港足不同元素。

被指經常離港 強調符合足總要求

由8月底履新至今剛過100日，被球迷廣稱為「西木」（Westwood）的他，被指不時離港回到澳洲的家，他則回應在球隊集訓期間有努力工作，「我認為要建基於球隊表現和成績。很多人不明白我們集訓要做什麼，上月球隊在酒店集宿8天，我早上7時起牀立即見職員、安排兩次球員會議，重溫比賽片段及分析對手、檢視球員GPS數據，整日工作至夜深，其間平均每日17、18小時都在工作，8天計算便有136至144小時」。他續說當來到另一地方工作，也需時處理私事執拾行裝，「無論我個人生活怎樣，一切符合及得到足總同意，否則我就不會剛通過試用期。只要我有努力及正確地做好工作，可行情况下看足夠本地賽事，我的情况就不會有任何疑慮」。

早前有報道稱韋斯活在9月作客斐濟三角賽後，帶隊到酒吧飲酒慶祝。他未有否認，重申無引起任何麻煩，「當時球隊離開酒店出外3小時，球員想喝就喝，不想去也可。這是首次機會與球員互相了解，我認為有助建立團隊精神」。香港足總補充，稱港足贏得斐濟三角賽後舉辦了隊內聯誼活動，「是輕鬆場合讓球員與教練在最少飲酒量下加深認識」。

韋斯活10月中首仗領軍作客歐洲0：1負列支敦士登隊，賽後被有遠道入場打氣的香港球迷罵「Out」，他及後記招更質疑批評者「不懂足球」。他回想覺得當時受到的批評嚴苛，「我很驚訝當時球迷的反應，如果有看那場比賽，我們佔據控球本應可入3、4球，不應落敗甚至不值得打和。若是輸0：6 、0：7，情况或可理解，但首次帶隊、港隊首次作客歐洲，表現已算不錯」。然而不足一周，隨着主場3：0大勝柬埔寨隊，換來賽後球迷區「Sorry」聲音，韋斯活更拿起球迷的大聲公自嘲「Westwood out」，再擊敗菲律賓及毛里求斯隊取三連勝。評價轉變之快，他說：「球迷花錢入場看比賽，有權表達對球隊的意見。對列支敦士登的批評沒有困擾到我，我知道能帶領球隊踢出怎樣的足球，對即將來臨的成果充滿信心」。

拒認傲慢 務實工作建自信

自首場記招以來，韋斯活予人非常自信，甚至有些傲慢。他卻否認道：「我來自英格蘭北部，若認識當地人，會發現他們都是腳踏實地、平易近人，我們眼中沒有傲慢。如果我給人印象自信，那是因為我從工作和改進球隊過程中得到信心。」

港足前帥安達臣助相隔56年晉身亞洲盃決賽周、歷史性打入杭州亞運男足4強，主張逼搶的足球深獲球迷歡心。作為繼任主帥難免比較，韋斯活則稱「用成績說話」，「入場來看我們比賽，再比較港隊之前的賽果，就是這麼簡單。我帶領港隊4場，平均每場傳球次數420次，比我來到之前10場比賽多一倍。現在贏3場輸1場，希望未來一年獲勝次數比其他情况多。如果球迷給予支持，我們就不會令你失望」。

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