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體育

體壇快訊：港足補選潘沛軒代傷兵米高

【明報專訊】中國香港足球代表隊（港足）昨閉門開操，備戰明晚起在港舉行的東亞盃外圍賽，首仗對蒙古隊及下周六晚對中華台北隊。香港足總昨宣布，入籍前鋒米高因傷退隊，補選了傑志翼鋒潘沛軒，也令20人大軍只餘下安永佳、周緣德及徐宏傑3名外流兵。

衛冕夏瑪妮闖港壁賽女單4強

衛冕的埃及籍星將夏瑪妮昨在香港壁球公開賽女單8強以局數3：1挫比利時籍的姬莉妮，今晚4強將對同胞蘿雲歌雅。惟上屆冠軍的新西蘭籍名將保高爾在男單8強以1：3負威爾籍球手麥基祖，後者將硬碰直落3局晉級的埃及籍球手莫斯塔化亞素。

4男花港將今戰高崎世盃正賽

香港男子花劍隊昨出戰世界盃日本高崎站，雖有世界排名第23的蔡俊彥意外於資格賽首圈13：15不敵法籍劍手止步，但麥朗圖、梁千雨及崔浩然一同奪得正賽席位，今與列為頭號種子的「劍神」張家朗攜手出戰。女花隊方面，港將鄭曉為及關渝澄則在世界盃韓國釜山站首圈同樣落敗，無緣晉級。

韋斯塔本自爆當準爸爸

應屆世界一級方程式（F1）賽車冠軍車手韋斯塔本，昨於社交網宣布35歲現任女友Kelly Piquet懷有身孕，並一同撰文稱「對我們的小奇蹟感到非常高興」。Kelly Piquet為前巴西籍傳奇車手畢奇的女兒，現時任職模特兒，與27歲韋斯塔本的感情始於2020年。

拉素意盃挫拿玻里晉8強

拉素昨在意大利盃16強憑荷蘭籍前鋒諾斯連演「戴帽」，主場以3：1挫藉阿根廷籍鋒將基奧雲尼施蒙尼一度扳平的拿玻里，躋身8強，為下周一凌晨意甲再度交手先來下馬威。意甲唯一不敗之師的祖雲達斯將於明晨主場對博洛尼亞，各賽事近6仗不勝的羅馬則迎戰萊切。

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