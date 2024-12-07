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體育

新制世冠盃抽籤 美國明夏上演 美斯率邁阿密揭幕戰碰艾阿里 皇馬遇希拉爾

【明報專訊】2025年世界冠軍球會盃將會改制，增至32隊於明年6月中至7月中在美國11個城市舉行，昨完成分組賽抽籤。當中歐聯冠軍皇家馬德里將遇上西亞豪門希拉爾，兩名巴黎聖日耳門（PSG）前隊友基利安麥巴比與尼馬有機會同場較量。至於美斯領銜的國際邁阿密，將於揭幕戰主場迎戰埃及球隊艾阿里。

世冠盃於2000年首辦，過去由6至8隊的6大洲足協的盃賽冠軍及主辦國球隊參賽，國際足協（FIFA）去年初正式落實明年一屆採用全新賽制，4年一度兼改在夏天舉行，首屆將於明年6月15日至7月13日於美國開賽，參賽球隊大幅增至32隊，除了東道主球隊，其餘為來自6大足協近屆盃賽冠軍及球會積分排名前列分子，分成8組每組4隊，首兩名晉身16強，賽制和世界盃決賽周相同。

恩范天奴偕朗拿度展示全新獎盃

抽籤儀式於邁阿密舉行，FIFA會長恩范天奴聯同巴西隊傳奇射手「大哨」朗拿度等出席，展示全新外貌的世冠盃獎盃。最終抽籤結果，15屆歐聯盟主皇馬與沙特聯豪門希拉爾編入H組，意味兩名巴黎聖日耳門前隊友基利安麥巴比與尼馬有機會同場較量，同組其餘兩隊為奧地利的薩爾斯堡和墨西哥球隊帕丘卡。

多場歐聯戲碼重現 金判坤料領蔚山應戰

此外，今屆歐聯多場戲碼巧合地將會在世冠盃再次上演，PSG與馬德里體育會在B組相遇；將於下周中對碰的曼城和祖雲達斯則在G組；而車路士、國際米蘭和多蒙特，同組都沒有歐洲對手，「藍戰士」在D組面對有舊將大衛雷斯倒戈的法林明高，多蒙特在F組遇上港足前帥金判坤領軍的韓職冠軍蔚山HD。至於美斯效力國際邁阿密在A組，對手為葡萄牙的波圖、2021年南美自由盃冠軍的巴西球隊彭美拉斯，以及6月15日的揭幕戰對手、非洲冠軍的埃及勁旅艾阿里。

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