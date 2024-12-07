SAT周六體育直播賽程

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2024年12月7日星期六
葛迪遜公園迎最後打吡 愛華頓抗利物浦戰意濃
熱刺敗走般尼茅夫 普帥成被炒第3熱門
港乒挫羅馬尼亞 混團世盃次階段升季席
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拜仁德甲迎海登咸 誓抹德盃出局陰霾
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新制世冠盃抽籤 美國明夏上演 美斯率邁阿密揭幕戰碰艾阿里 皇馬遇希拉爾
體壇快訊：港足補選潘沛軒代傷兵米高
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【明報專訊】（請看附圖）
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