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體育

港乒挫羅馬尼亞 混團世盃次階段升季席

【明報專訊】國際乒聯（ITTF）混合團體世界盃昨於四川成都續演，港隊在次階段第4戰雖被羅馬尼亞隊一度追近局分3：6，但仍終以總局數8：4獲勝，更受惠於日本隊以總局數2：8大敗予主場出戰的國家隊下，暫時升上積分榜第3位。

繼續力爭前4名晉級第3階段淘汰賽的港隊，昨先憑姚鈞濤／吳詠琳在首場混雙直落3局（11：8、11：8、11：1）力挫羅馬尼亞的約尼斯古／索絲。其後派出今年亞洲賽女單摘銅的杜凱琹在第2場面對35歲老將莎馬拉，同樣未受壓力下以局數3：0（11：8、11：5、12：10）摘勝。及至第3場男單比賽，港隊一哥黃鎮廷意外直落3局（6：11、9：11、8：11）不敵伊度亞約尼斯古，被羅馬尼亞隊追近總局數3：6，惟吳詠琳／杜凱琹在第4場女雙以局數2：1（9：11、11：9、11：6）反勝祖高雯／索絲，港隊終以總局數8：4取勝。港隊今在次階段最後一個比賽日迎雙賽，分別在下午12時面對美國隊及5時惡鬥日本隊。

國家隊主場輕取日本

另邊廂，衛冕的國家隊在第4輪比賽迎戰日本隊，派出王楚欽、林詩棟、孫穎莎、王曼昱及王藝迪應戰下，終以總局數8：2大勝，續高踞在積分榜榜首，國家隊今將在下午12時對法國隊及晚上7時對羅馬尼亞隊。

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