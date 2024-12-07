葛迪遜公園迎最後打吡 愛華頓抗利物浦戰意濃

愛華頓vs.利物浦 now611/621台 晚上20：30直播

利物浦今季英超在新帥史諾領軍下表現對辦，首3戰連捷後雖主場爆冷負諾定咸森林，惟其後打出一波9戰8勝1和強勢，至周中才因門將基利靴末段犯錯致作客被紐卡素逼和及結束四連勝，但仍擁有領先次席車路士7分的優勢，今晚作客排第15位的愛華頓仍被看高一線。惟日前在主場向狼隊派4蛋的「拖肥」此役勢有額外爭勝動力，理由是他們下季將起用可容納5.2萬人的Bramley-Moore Dock新球場；換言之，今晚第296場默西賽德郡打吡，如無意外會是葛迪遜公園球場最後一次迎戰「紅軍」。

麥亞里士打停賽 紅軍中場缺大將

兩軍首次交手在1894年10月13日，當年愛華頓主場以3：0大勝利物浦。拖肥的兩軍交手總成績為84勝86和125負，而上次勝出正是上屆英超季尾次循環以2：0勝出，功臣分別是守將班夫韋迪及卡維特利雲，並成紅軍失落冠軍的原因之一。但卡維特利雲自9月下旬至上場聯賽上陣10次「食白果」，而近期改任箭頭的紅軍鋒將路易斯迪亞斯連同歐聯共5次披甲也啞火，並有主將阿歷斯麥亞里士打累積5面黃牌停賽，勢損中場攻守之勢。

曼城復勇訪水晶宮 新敗曼聯迎森林

同日衛冕之師曼城造訪水晶宮前證實，守將尼敦阿基因周中「反底」大勝諾定咸森林期間觸傷腿筋無法候命，並有後防拍檔文路爾艾簡治及史東斯因傷上陣成疑，攻擊手菲爾科頓則患上支氣管炎則可能連續兩仗避戰，或連累球隊連續4場英超作客敗走。至於有新帥魯賓艾摩廉新敗的曼聯明晨主場戰森林時，將有後衛利辛度馬天尼斯、中場明奈停賽後復出，但另一中堅莊尼伊雲斯則或因傷避戰。此外，曾在曼聯工作逾55年的女接待員Kath Phipps離世，享年85歲，球隊前帥費格遜、名宿碧咸、朗尼、史高斯、加利尼維利，甚至被外借至車路士的翼鋒查頓辛祖等，紛紛在社交網站向這名一直甚受歡迎的故人致意。