體壇快訊：鄭曉為關渝澄釜山世盃闖正賽

賀歲盃公開售票延期

明年2月1日（大年初四）晚上8時在香港大球場上演的「FWD 富衛保險賀歲盃2025」，原定今早11時於FWD MAX和購票通（cityline）同步公開售票，惟大會宣布包括世界明星隊見面會套票在內的公售安排延期，詳情將容後再作公布。

英華D1籃球稱王封后

英華書院雖昨在灣仔修頓球場上演的港九區中學學界第一組（D1）籃球比賽男子甲組（A grade）決賽，經過40分鐘與拔萃男書院打成34：34平手，戰至加時終以43：36取勝封王。女甲方面，英華女學校憑末節打出19：4攻勢，終以49：41反勝協恩中學，同奪港九合併後首冠。

占士三分球數獨佔史上第7

洛杉磯湖人球星「大帝」勒邦占士雖昨在NBA常規賽攻入生涯第2451個三分球，三分球總數獨佔史上第7位，但邁阿密熱火憑後衛泰萊希路第3節獨取7記三分球貢獻21分，終主場134：93大勝湖人。亞特蘭大鷹隊有6人雙位數得分下，作客119：104挫密爾沃基公鹿，結束對方七連勝走勢。

費倫天拿意盃16強止步

費倫天拿縱昨在意大利盃16強與安玻里在法定時間打成2：2，其後在互射12碼更以3：4落敗，惟日前場上暈倒的意籍中場艾度亞度保夫宣布已離開深切治療部。兩支「米蘭雙雄」明晨意甲將分途出擊，衛冕的國際米蘭將主場迎戰帕爾馬，AC米蘭則作客惡鬥暫列次席的阿特蘭大。