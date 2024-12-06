明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：鄭曉為關渝澄釜山世盃闖正賽

【明報專訊】女子花劍世界盃韓國釜山站昨展開，港隊大師姐鄭曉為在小組賽及淘汰賽過關後，將於今早的正賽首圈惡鬥應屆巴黎奧運金牌得主的美國隊「世一」李爾姬菲；另一港將關渝澄同告接連闖關，首圈將鬥波蘭隊的華絲卓基馬絲克。惟港隊巴黎奧運代表陳諾思在小組賽出線後，於淘汰賽不敵隊友符妤名出局，而後者則在下一圈負予國家隊的焦恩祺，與正賽緣慳一面。

賀歲盃公開售票延期

明年2月1日（大年初四）晚上8時在香港大球場上演的「FWD 富衛保險賀歲盃2025」，原定今早11時於FWD MAX和購票通（cityline）同步公開售票，惟大會宣布包括世界明星隊見面會套票在內的公售安排延期，詳情將容後再作公布。

英華D1籃球稱王封后

英華書院雖昨在灣仔修頓球場上演的港九區中學學界第一組（D1）籃球比賽男子甲組（A grade）決賽，經過40分鐘與拔萃男書院打成34：34平手，戰至加時終以43：36取勝封王。女甲方面，英華女學校憑末節打出19：4攻勢，終以49：41反勝協恩中學，同奪港九合併後首冠。

占士三分球數獨佔史上第7

洛杉磯湖人球星「大帝」勒邦占士雖昨在NBA常規賽攻入生涯第2451個三分球，三分球總數獨佔史上第7位，但邁阿密熱火憑後衛泰萊希路第3節獨取7記三分球貢獻21分，終主場134：93大勝湖人。亞特蘭大鷹隊有6人雙位數得分下，作客119：104挫密爾沃基公鹿，結束對方七連勝走勢。

費倫天拿意盃16強止步

費倫天拿縱昨在意大利盃16強與安玻里在法定時間打成2：2，其後在互射12碼更以3：4落敗，惟日前場上暈倒的意籍中場艾度亞度保夫宣布已離開深切治療部。兩支「米蘭雙雄」明晨意甲將分途出擊，衛冕的國際米蘭將主場迎戰帕爾馬，AC米蘭則作客惡鬥暫列次席的阿特蘭大。

上 / 下一篇新聞