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體育

吳宇曦先拔頭籌 東方反負廣島三箭

【明報專訊】港超球會東方昨午在亞冠盃2 E組壓軸戰作客日職勁旅廣島三箭，儘管早段靠小將吳宇曦先開紀錄，但仍以1：4反負半力出擊的對手。東方完成6場分組賽後戰績為1勝5負，在E組敬陪末席。

東方開賽10分鐘憑一次突擊，繼首循環主場交鋒後再次先拔頭籌；18歲翼鋒吳宇曦再次展現膽識，接應前鋒巴科爾傳送後，於左路扣過廣島後衛細谷航平施射中柱彈入。廣島戰至36分鐘靠守將志知孝明遠射被東方門將葉鴻輝撲出不遠，昨演主場告別戰的38歲中場隊長青山敏弘後上補中扳平。半場各一言和。

東方51分鐘再有黃金機會，後備「單刀橫傳」被敵衛截到，其後補射亦斜出。東方錯失良機後，輾轉被廣島兩度攻破大門；53分鐘柏辛斯亞接應越道草太傳中頭槌建功，57分鐘由中島洋太朗再下一城。東方64分鐘有巴科爾將皮球送入網內，但因越位在先淪為「詐糊」。廣島73分鐘由後備入替的塞浦路斯籍前鋒派路斯蘇迪利奧，在禁區頂乖巧燙射破網錦上添花。東方終以1：4吞敗，6戰3分排小組末席，廣島則5勝1和得16分首名出線16強。同組另一仗，已鎖定次名的FC悉尼主場3：1輕取菲律賓的卡雅。

盧比度盼吳宇曦外流發展

東方主帥盧比度總結今屆亞冠盃2之旅，形容過去6仗獲益良多，對球隊有正面作用。談到吳宇曦的入球，盧比度也大讚對方才華洋溢，「作客廣島入球並不簡單，宇曦年輕且具天分，希望日後能看見他往海外發展」。

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