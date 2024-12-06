兩藉角球建功 賞艾摩廉掌魔首敗 阿仙奴挫曼聯四連捷

上輪英超分別傷出的阿仙奴後衛加比爾馬加希斯及卡拉科利，最終在這場大戰未能趕及復出，阿迪達派出積及基奧柯伙拍威廉沙列巴鎮守中路，左閘辛真高則相隔近4個月再獲聯賽正選。而艾摩廉則與日前大勝愛華頓一仗有多個中前場輪換，該仗入球及助攻功臣的約舒亞舒克斯、拉舒福特及阿密特迪亞路均退居後備，改由海倫、阿歷真度加拿祖及美臣蒙特，聯同隊長般奴費南迪斯在前線攻堅。

酋長球場500戰 阿迪達任內150勝

雙方在上半場戰情膠着，稍佔上風的阿仙奴除了開賽4分鐘由前鋒加比爾馬天尼利的入球因助攻的夏維斯越位在先「食詐糊」外未有大威脅，互交白卷完半場。不過阿仙奴在換邊後加強攻勢，先於54分鐘由祖利安添巴接應中場迪格蘭賴斯的角球傳中頂入打破悶局，再於73分鐘由布卡約沙卡的角球傳中予湯馬士柏迪頭槌二傳，將皮球撞在門前沙列巴的臀部彈入網奠勝，終以2：0輕取曼聯，近4次交手取得全勝之餘，亦取各賽事四連捷，同時是「兵工廠」在酋長球場第500場里程碑兼主帥阿迪達領軍第150勝；反觀艾摩廉則吞下領紅魔4場以來首敗。

賽後阿迪達滿意麾下全場戰意十足，「在這場地的第500場領軍是特別的，這仗我們有不少守將因傷避戰，但場上的球員展示了爭勝的動力。」惟他亦承認靠兩個死球攻勢建功反映此仗雙方分野不大，認為麾下在運動戰的攻勢仍有進步空間。

利尼約路傷癒迎英超地標

至於艾摩廉亦認同死球改寫了戰局，「從全場來看我們並不輸蝕多少，但死球『殺死了』我們，己隊在自家罰區防不住對方的死球戰術，這是接下來必須下苦功去改善的地方」。不過，他亦不忘稱讚是役59分鐘後備上陣完成今夏加盟後正式賽事「地標」的19歲法國籍中堅利尼約路，「我相信大家都感受到他的天分，在久疏戰陣下仍能在有此發揮已證明一切」。