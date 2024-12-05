理文主場取亞冠2首分 悶和淡濱尼流浪 避全敗尷尬紀錄

兩軍賽前同已無緣晉級。鐵定包尾完成的理文，此戰有港腳中場黃威身體抱恙未入大軍名單，兼在甫開賽受壓，甚少持球越過對方半場；惟客軍即使控球時間較多，也無法製造埋門機會。理文戰至26分鐘才獲得首次埋門，翼鋒艾華頓接應夏馬特傳送，禁區頂快腳篤射乏力遭沒收。半場雙方互交白卷下，理文換邊後續處下風，60分鐘更收起愛沙尼亞國腳射手安尼亞，換入巴西籍前鋒保連奴。惟攻勢不但未見起色，78分鐘更被客軍攻破大門，猶幸淡濱尼中場亞瑟哈拿比的入球因助攻的久乘聖亞越位在先被判無效。理文終保住0：0和局，獲得今屆賽事唯一1分。

賀蘭特盼球迷諒解：亞冠不兒戲

理文1和5負的戰績與2005年出戰亞協盃的愉園看齊，成為香港球隊自亞洲足協2002年亞冠盃改制，以及2004年首辦亞協盃以來的分組賽最低分紀錄。主教練賀蘭特賽後說，對麾下此戰拼來1分感到欣喜，但承認和波後感覺與輸波無分別，「我們有機會入球機會，一些明確的機會理應能把握住，但這些都是不時會遇到。對手也距離入球很近，或許和局是合理」。他又指，球迷應諒解球隊征戰亞洲賽絕非易事，「他們需要了解亞冠比賽並不兒戲，我以助教身分隨泰國武里南聯出戰舊制亞冠兩次，這明顯是不同的水平，不如本地賽事般，能夠大勝對手5、6、7球。我只接掌球隊兩周，需要時間讓球員提升至我期望的水平」。

東方今午征廣島謝幕

G組另一仗，泰國球隊曼谷聯主場3：2險勝越南的南定FC，曼谷聯賽後6戰得13分，以2分反壓南定取得首名。

此外，另一港超代表東方今午4時將在E組謝幕戰作客日職勁旅廣島三箭。儘管已無緣出線，東方仍需努力搶分，與同時間作客澳職FC悉尼的菲律賓球隊卡雅爭取小組第3。