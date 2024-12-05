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2024年12月5日星期四
中銀港網賽添6猛將 錦織圭首參戰 黃澤林冀單雙打各最少贏1場
雲佬首領李斯特城即勝 3：1退韋斯咸 華迪士哥送見面禮
38歲紐亞生涯首被逐 10人拜仁德盃16強負藥廠
耶馬獻助攻兼博得12碼 領巴塞大勝馬略卡反彈
許建德4年三奪耐力盃總冠 放眼明年勒芒24小時賽
體壇快訊：港隊跆拳品勢賽奪1銀4銅
電視精選
理文主場取亞冠2首分 悶和淡濱尼流浪 避全敗尷尬紀錄
申花主場反負蔚山 港將陳晉一踢足
足壇快遞：亞盃外下周一抽籤
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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