體壇快訊：港隊跆拳品勢賽奪1銀4銅

保高爾港壁晉級延衛冕路

香港壁球公開賽昨假香港壁球中心續演，衛冕的新西蘭籍名將保高爾在男單次圈以直落3局淘汰哥倫比亞球手盧狄高斯，躋身8強。而尋求三連霸的埃及籍好手夏瑪妮則在女單次圈與美籍球手蘇曼達重演上屆女單決賽翻版，前者僅花36分鐘以局數3：0挫對方入8強。賽事今晚起將移師至中環愛丁堡廣場上演。

港乒混團世盃次階段先負

四川成都上演的國際乒聯（ITTF）混合團體世界盃昨進入次階段單循環賽，港隊首仗對韓國隊時先派出黃鎮廷／杜凱琹在混雙以局數2：1獲勝，但吳詠琳、林兆恒及陳顥樺／黃鎮廷分別在女單、男單和男雙落敗，終以總局數2：8不敵對手。港隊今將出戰一日雙賽，先後惡鬥德國隊和衞冕的國家隊。

安賽龍稱傷退年終賽

連續在兩屆奧運奪得金牌的丹麥籍名將安賽龍，前日宣布因腳傷退出下周三在杭州開打的世界羽聯（BWF）年終賽，由國手李詩灃替補參賽，惟30歲的安賽龍其後收到BWF要求提供醫療證明的電郵，或需面臨罰款處分，令他昨在個人社交網直斥漠視球員健康，「隨便吧，把罰單給我」。

獨行俠NBA盃反克灰熊

達拉斯獨行俠昨在NBA盃最後一輪分組賽的末節克服13分落後，主場以121：116反勝孟菲斯灰熊，以西岸外卡資格晉級將作客硬碰奧克拉荷馬雷霆，侯斯頓火箭則在另邊廂主場對金州勇士。東岸方面，奪得頭號種子的密爾沃基公鹿將在淘汰賽主場對獲外卡的奧蘭多魔術，紐約人則主場惡鬥亞特蘭大鷹隊。